Уголовное дело возбуждено после гибели трех рабочих на руднике в Норильске

По предварительным данным следствия, сотрудники "Норникеля" отравились неизвестным веществом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Гибель троих сотрудников ГМК "Норильский никель" в шахте рудника "Таймырский" расследуют в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении.

Следователи считают предварительной причиной смерти трех рабочих отравление неустановленным веществом.

По данным следствия, вечером 22 октября 2019 года на руднике Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1 345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Когда на связь перестали выходить все трое, на их поиски отправилась группа, которая обнаружила тела работников предприятия в возрасте 40, 45 и 49 лет без признаков насильственной смерти.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

Летом этого года сообщалось, что Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в начале июня провело плановую проверку рудника "Таймырский". По результатам проверки ведомство приостановило работу части технических участков на 90 дней, так как выявило "грубые нарушения правил промышленной безопасности при эксплуатации особо опасного объекта (рудника "Таймырский" - ИФ), представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", сообщали в Ростехнадзоре.