Причиной смерти трех человек на руднике в Норильске назвали отравление неизвестным веществом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Следователи считают предварительной причиной смерти трех рабочих в шахте рудника "Таймырский" отравление неустановленным веществом, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что по факту смерти трех рабочих на руднике ГМК "Норильский никель" было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек.

По данным следствия, вечером 22 октября на руднике Заполярного филиала "Норникеля" два сотрудника спустились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 метров, чтобы проверить состояние объекта.

Через несколько часов они не вернулись, и тогда горный мастер отправился их искать. Когда на связь перестали выходить все трое, на их поиски отправилась группа сотрудников, она и нашла их тела без признаков насильственной смерти. Погибшим было 40, 45 и 49 лет.