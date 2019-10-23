Володин раскритиковал депутатов, "прогулявших" рассмотрение проекта бюджета

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил наказаний для депутатов, пропустивших заседание по рассмотрению проекта федерального бюджета.

"Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета. От этого зависит жизнь в стране и в регионе. Болезнь - это единственное, что может быть аргументом", - сказал Володин в среду на пленарном заседании.

Он отметил, что звучат в зале предложения принимать дисциплинарные решения в отношении таких депутатов. "Толстой (вице-спикер Госдумы - ИФ) говорит: мандат сначала сдайте. Может быть и так", - сказал председатель нижней палаты парламента.

"Рассмотрение проекта федерального бюджета и неучастие в обсуждении, - да, наверное это та тема, которая достойна того, чтобы взять и записать: не пришел на рассмотрение бюджета - это большой звоночек к тому, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия", - считает Володин.

Он обратил внимание, что "в зале присутствуют все руководители фракций, но ряд коллег отсутствуют".

Госдума в среду рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 и последующие 2021-22 годы. В работе пленарного заседания присутствуют министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, другие представители профильных министерств и ведомств.

В сентябре Володин раскритиковал депутатов, отсутствовавших при обсуждении вопроса об исполнении бюджета за 2018 год. В зале заседаний Госдумы 26 сентября было 368 парламентариев из 450.

"Вот такого полупустого зала давно не видно было. Где те, кто собирается избираться? Обсуждение этого вопроса сегодня - это вопрос выборов завтра. Либо уже посчитали, что можно не ходить, потому что не изберут, либо не думают, что это будет влиять?" - возмутился тогда спикер Госдумы.