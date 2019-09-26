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Володин возмутился полупустым залом при рассмотрении Госдумой закона о бюджете

На заседание не пришли 82 депутата из 450

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на полупустой зал при обсуждении вопроса об исполнении бюджета за 2018 год, напомнив депутатам о предстоящих выборах в Думу восьмого созыва.

"Вот такого полупустого зала давно не видно было. Где те, кто собирается избираться? Обсуждение этого вопроса сегодня - это вопрос выборов завтра. Либо уже посчитали, что можно не ходить, потому что не изберут, либо не думают, что это будет влиять?", - заявил Володин в четверг на пленарном заседании, где рассматривается проект закона "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год".

В зале заседаний Госдумы при голосовании за проект закона об исполнении бюджета было 368 депутатов из 450.

В связи с этим Володин посоветовал отсутствующим депутатам понять, "что люди смотрят,(идет) прямая трансляция, оценивают избиратели". "Один сегодняшний день значит, может быть, больше, чем полгода присутствия в этом зале", - заметил спикер.

В заседании о проекте закона об исполнении бюджета участвуют первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Госдума Вячеслав Володин

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