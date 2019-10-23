Два человека объявлены в розыск после перестрелки под Ростовом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ищут двух предполагаемых участников перестрелки в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель представительства главы Чеченской республики в регионе Имран Исраилов.

По его словам, двое находятся в розыске, один задержан. Ранее источник сообщал о двух задержанных.

22 октября в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двое госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, они находятся в реанимации. Полиция задержала одного из предполагаемых участников перестрелки.

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота.

В соцсетях во вторник появились сообщения, что конфликт произошел между чеченской и грузинской семьями, однако позднее руководитель представительства главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщил агентству "Интерфаксу", что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров. Также он отметил, что представители одного из семейств похоронят погибших со своей стороны на родной земле, в Чечне.

Как сообщил информационный портал "DonDay.ru" со ссылкой на источник, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Новоселовский" Василий Дакишвили позвонил некоему Увайсу Бациеву. Дакишвили стал предъявлять претензии, почему Бациев купил земельный пай, который принадлежал члену СПК. Конфликт решили урегулировать лично при встрече. Мирно урегулировать конфликт не получилось, его участники применили палки и биты, а затем и огнестрельное оружие.