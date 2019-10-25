Полиция задержала в Чечне еще одного участника перестрелки под Ростовом

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Чечне задержали второго подозреваемого по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской республике.

Там отметили, что мужчина, зарегистрированный в Орловском районе Ростовской области, находился в федеральном розыске по делу об убийстве. Участник конфликта со стрельбой был "установлен и доставлен в полицию" в Грозном. Чеченские полицейские опросили его и передали коллегам из Ростовской области.

Во вторник, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек и еще двое попали в реанимацию. Полиция уже задержала одного из предполагаемых участников перестрелки.

По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота.

Руководитель представительства главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщал, что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров. Также он отметил, что представители одной из семей похоронят погибших со своей стороны на родной земле - в Чечне.