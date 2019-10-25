Представители западных изданий снова не пришли в кубанский суд по иску Дерипаски

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Представители трех англоязычных изданий - The Times, The Telegraph и The Nation - не явились в арбитражный суд Краснодарского края на слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ответчики не явились на судебное заседание и не представили суду иных материалов и доказательств. Это свидетельствует об отсутствии у них каких-либо правовых аргументов в данном деле", - заявил в ходе слушаний адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Ранее стало известно, что представители упомянутых изданий не пришли на подготовительное судебное заседание по иску Дерипаски, которые было назначено на 11 октября.

Сторона бизнесмена потребовала в суде признать недостоверными и порочащими его деловую репутацию три публикации, в частности, материал The Telegraph "Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира", статью The Times "Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами", а также заметку американского The Nation "Кремлевские связи Маккейна".

Дерипаска также потребовал удалить данные публикации с интернет-страниц соответствующих изданий, а также опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента принятия судебного решения.

Как сообщалось, Дерипаска в сентябре 2019 года обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о защите деловой репутации к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.

Иск основан, в частности, на том факте, что Управление США по контролю за иностранными активами наложило на Дерипаску ограничительные меры и включило его в санкционный список на основании публикаций в трех англоязычных СМИ: британских The Times и The Telegraph, а также американском The Nation. Эти статьи, как утверждает истец, не соответствуют действительности.

Действующие процессуальные нормы предусматривают право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту жительства.

Ранее в марте 2019 года бизнесмен также подал иск в американский суд против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции.