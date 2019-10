Представители западных изданий не пришли в кубанский суд по иску Дерипаски

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 25 октября рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к газетам The Times, The Telegraph и The Nation. На подготовительное заседание 11 октября представители этих СМИ не пришли.

Бизнесмен хочет, чтобы арбитраж опроверг факты в публикациях этих СМИ, на основании которых, как он считает, Минфин США ввел против него персональные санкции. "Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы", - говорил его представитель.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников в суде заявил, что его клиент в США подал иск о признании санкций незаконными и тогда Минфин США сослался в том числе на эти публикации.

"Это статья Telegraph "Связанный с политикой олигарх заказал убийство банкира". Также среди оспариваемых - публикация Nation под заголовком "Кремлевские связи Маккейна". Во всех них идет речь о недобросовестности Олега Владимировича, о нарушении им закона, бизнес-этики. Мы считаем, что они являются порочащими", - сказал адвокат.

По словам Мельникова, в публикации Nation говорится, что Дерипаска покупал алюминиевый завод в Черногории "с некими геополитическими целями".

"Мы считаем, что эти публикации нанесли серьезнейший ущерб моему доверителю. В частности, стоимость его акций после внесения в санкционный список упала наполовину, и он вынужден был отказаться от контроля в некоторых компаниях, в противном случае этим компаниям грозило банкротство", - заявил адвокат.