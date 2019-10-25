Число погибших из-за поджога дома в Ростове Великом выросло до восьми

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Женщина, пострадавшая во время пожара в многоквартирном доме Ростова Великого (Ярославская область), умерла в больнице в Ярославле, сообщили "Интерфаксу" в управлении СКР по региону.

Таким образом, после гибели женщины 1965 года рождения количество погибших из-за поджога этого дома выросло до восьми человек. Ранее сообщалось о семи погибших.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли трое взрослых и пятеро детей, еще три человека пострадали.

Изначально уголовное дело о пожаре было возбуждено по ч. 3, ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), однако после задержания подозреваемого в поджоге оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Подозреваемый в поджоге дома Александр Комаров в понедельник был арестован на два месяца.