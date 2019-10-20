Житель Ярославской области задержан за поджог дома в Ростове, где погибли семь человек

Пожар в жилом доме в Ростове Фото: МЧС РФ/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - По делу о гибели семи человек в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ростове (Ярославская область) задержан подозреваемый в поджоге, сообщает в воскресенье Следственный комитет России.

Как отмечается на сайте ведомства, в ходе расследования уголовного дела следователями при содействии сотрудников Главного управления криминалистики СКР установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем дело было переквалифицировано на пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Отмечается, что личность подозреваемого в совершении преступления и его местонахождение установлены следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска.

В СК РФ сообщили, что в рамках расследования дела задержан житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, отметили в комитете.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел накануне в 4:48 по Москве. Среди погибших пятеро детей. Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Глава Главного управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров рассказал журналистам, что очаг возгорания находился на втором этаже. По его словам, предположительно, он был на лестничной клетке, второй этаж находился полностью в огне. По прибытии пожарных этаж был полностью разрушен, отмечал он.

В городе после пожара объявили режим чрезвычайной ситуации.