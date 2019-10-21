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Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ярославской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ярославля в понедельник удовлетворил ходатайство следствия об аресте Александра Комарова, подозреваемого по делу о гибели людей при пожаре в доме в Ростове Великом (Ярославская область), передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Комарова заключили под стражу на два месяца, до 18 декабря, сказала судья Оксана Груздева. Подозреваемый в ходе заседания утверждал, что лично не знаком с жителями дома, и отрицал свою вину.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом случился рано утром в субботу, 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Пострадали три человека. После пожара в городе ввели режим ЧС, также был объявлен трехдневный траур.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3, ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), после задержания подозреваемого дело было переквалифицировано на пп."а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Ярославская область Ростов Великий Александр Комаров

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