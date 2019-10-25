Песков отверг отключение связи с целыми странами из-за телефонного терроризма

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пока никто не собирается отключать связь со странами, откуда поступают ложные телефонные звонки о минировании объектов в России, сообщения об этом стали результатом "излюбленного гипертрофированного подхода" журналистов, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"Никто никакую связь не отрубает, - сказал он на брифинге. - Об этом речи не идет".

По словам Пескова, вопрос о мерах по борьбе с телефонным терроризмом обсуждается на различных уровнях, но конкретных решений еще не принято.

"Мы с вами неоднократно становились свидетелями телефонного хулиганства и терроризма, которые фактически угрожают и вносят дискомфорт в жизни тысяч людей", - сказал напомнил чиновник.

Он назвал это "большой проблемой", которую пора решать, но выбирать способы и конкретные решения должны специалисты. Он считает, что администрации президента комментировать эту проблему неправильно с технической точки зрения.

В последние годы из-за волн массовых сообщений об угрозе взрыва в объектах массового скопления людей проводятся эвакуации и нарушается работа торговых предприятий, учреждений культуры, больниц, школ и административных структур. Обычно в течение дня поступает несколько сообщений о "минировании" объектов одного типа, их получают по электронной почте, проверки зданий угрозу взрыва не подтверждают.