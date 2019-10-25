Поиск

Песков отверг отключение связи с целыми странами из-за телефонного терроризма

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пока никто не собирается отключать связь со странами, откуда поступают ложные телефонные звонки о минировании объектов в России, сообщения об этом стали результатом "излюбленного гипертрофированного подхода" журналистов, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"Никто никакую связь не отрубает, - сказал он на брифинге. - Об этом речи не идет".

По словам Пескова, вопрос о мерах по борьбе с телефонным терроризмом обсуждается на различных уровнях, но конкретных решений еще не принято.

"Мы с вами неоднократно становились свидетелями телефонного хулиганства и терроризма, которые фактически угрожают и вносят дискомфорт в жизни тысяч людей", - сказал напомнил чиновник.

Он назвал это "большой проблемой", которую пора решать, но выбирать способы и конкретные решения должны специалисты. Он считает, что администрации президента комментировать эту проблему неправильно с технической точки зрения.

В последние годы из-за волн массовых сообщений об угрозе взрыва в объектах массового скопления людей проводятся эвакуации и нарушается работа торговых предприятий, учреждений культуры, больниц, школ и административных структур. Обычно в течение дня поступает несколько сообщений о "минировании" объектов одного типа, их получают по электронной почте, проверки зданий угрозу взрыва не подтверждают.

Дмитрий Песков Кремль

Новости по теме

Новости

Число погибших из-за поджога дома в Ростове Великом выросло до восьми

Полиция задержала в Чечне еще одного участника перестрелки под Ростовом

Яровая предложила дать россиянам право самим продавать ипотечное жилье

Яровая предложила дать россиянам право самим продавать ипотечное жилье

"Сургутнефтегаз" поднялся на седьмое место по капитализации и потеснил "Газпром нефть"

Эксперт заверил, что браконьеры из КНДР не угрожают белухам из "китовой тюрьмы"

Эксперт заверил, что браконьеры из КНДР не угрожают белухам из "китовой тюрьмы"

Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Лавров заявил, что норвежец Берг может вернуться на родину в любой момент

Что произошло за день: четверг, 24 октября

В Москве арестован правозащитник Маяков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');