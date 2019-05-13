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В Центральной России зафиксирована новая волна сигналов о минировании

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Экстренные службы сразу нескольких городов Центральной России получили сигналы о взрывных устройствах на различных объектах.

Так эвакуация людей проводится во Владимире из-за поступивших сообщений о минировании объектов торговли и объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

В Рязани в понедельник была проведена эвакуация посетителей и персонала на центральном автовокзале и в четырех торговых центрах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В Иваново в понедельник эвакуировали посетителей двух торговых центров, автовокзала и аэропорта "Иваново" из-за поступивших сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что проверки помещений в этих зданиях, которые проводили сотрудники полиции, не подтвердили сообщения об угрозе, никаких подозрительных предметов не найдено.

В Липецке эвакуировали посетителей двух автовокзалов, касс аэропорта и нескольких торговых центров из-за поступивших сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщается на сайте городской администрации.

Иваново Владимир Рязань

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