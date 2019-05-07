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В Москве из-за волны "минирований" в понедельник эвакуировали более 50 тыс. человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сообщения от неизвестных с угрозами взрывов поступили в адрес свыше 50 объектов Москвы в понедельник, 6 мая, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера в городе отмечалась очередная масштабная волна анонимных "минирований", в результате была проведена эвакуация свыше 50 тыс. человек", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он уточнил, что среди объектов, насчет которых поступили угрозы, более 40 - это торговые центры. По данным источника, также пришлось эвакуировать людей из восьми бизнес-центров и гостиниц, а также отделений банка.

Собеседник "Интерфакса" сообщил, что сообщения поступали в основном по электронной почте в период с 17:30 на протяжении почти трех часов.

"По итогам проверок сотрудниками экстренных служб и правоохранительных органов ни один сигнал не подтвердился", - добавил источник.

Массовые анонимные сообщения о "минировании" московских объектов регулярно поступали в феврале-марте 2019 года. Пик угроз пришелся на 5 февраля, когда правоохранительные органы за сутки проверили более 500 сообщений, для чего пришлось эвакуировать 165 тыс. человек.

По данным правоохранительных органов, сигналы об угрозах в феврале-марте поступали с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины.

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