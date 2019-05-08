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Регионы Поволжья захлестнула новая волна анонимных сообщений о минировании

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Организации и торговые центры Пермского края, Башкирии и Удмуртии в среду получили анонимные сообщения о минировании зданий.

"8 мая в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по каждому сообщению. Ведомство просит граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

В Уфе сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и сотрудников Красинского рынка, сообщил агентству очевидец. У здания находятся пожарные и медики. Кроме того, эвакуация проходит в нескольких торговых центрах города. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что сотрудники правоохранительных органов выводят на улицу людей из зданий ТЦ "Простор", ТСК "Сипайловский", ТЦ "Аркада", ТЦ "Звездный" и ТСК "Перовский".

Представитель пресс-службы регионального управления ФСБ сообщил, что информация проверяется сотрудниками ведомства.

В Ижевске в среду также поступило сообщение о минировании одного из торговых центров, сообщил информированный источник. В пресс-службе управления Росгвардии по Удмуртии агентству сообщили, что по сообщениям МВД выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН. Представитель пресс-службы не уточнил, о каких объектах идет речь.

Накануне аналогичные сообщения поступили в несколько торговых центров Нижнего Новгорода и города Бор (Нижегородская область). Экстренные службы проверили 16 объектов, информация о минировании оказалась ложной.

Пермский край Башкирия Удмуртия

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