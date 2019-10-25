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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Двое из убитых в воинской части в Забайкалье были офицерами

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Два офицера стали жертвами стрельбы, устроенной военнослужащим в воинской части в Забайкалье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, среди погибших двое офицеров. Остальные жертвы - рядовые", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что восемь военнослужащих погибли и еще двое ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в Забайкалье. Возможной причиной его действий в военном ведомстве назвали нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.

Хроника Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Забайкальский край Минобороны РФ

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