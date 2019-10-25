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"Комитет за гражданские права" решил не закрываться, несмотря на арест Маякова

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Комитет за гражданские права" продолжит работу после ареста своего зампредседателя Андрея Маякова. Такое решение приняли сотрудники организации, заявил председатель комитета, член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин.

По его словам, он предупредил всех на собрании, что "провокации" могут продолжиться.

"10 человек высказались за продолжение работы, два пока думают", - сказал он.

Заявлений о случившемся комитет делать не будет. "Мы против того, чтобы впадать в истерику, это может ухудшить ситуацию. Пока будем работать, сообщать, что происходит, этим ограничимся", - добавил Бабушкин.

Ситуацию он обсудил с другими членами СПЧ - Кириллом Кабановым, Евой Меркачевой, Марией Большаковой, они его поддержали.

Маякова задержали 22 октября, в офисе комитета прошел обыск. 24 октября Бабушкинский суд арестовал задержанного, тот заявил, что начал голодовку в знак протеста.

По версии следствия, он пообещал осужденному организовать прокурорскую проверку его приговора за 2,5 млн рублей. В действительности он не имел возможности повлиять на работу прокуратуры. Маякова задержали при получении первого транша суммы, говорили в СКР.

Он вину не признает. Бабушкин ранее высказывал свою версию случившегося и говорил, что к Маякову подослали провокатора.

Также Бабушкин предупреждал, что "Комитет за гражданские права" может закрыться, так как сотрудники и волонтеры испугались за себя. Он уточнял, что в организации семь сотрудников, которые работают за зарплату и получают около 27 тысяч рублей в месяц, и около ста волонтеров.

Андрей Маяков Андрей Бабушкин СПЧ СКР Комитет за гражданские права Москва

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