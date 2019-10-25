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Активистов "Свидетелей Иеговы" задержали в Брянской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против двух жителей города Новозыбков по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, мужчины 42 и 48 лет на протяжении нескольких лет вовлекали новых членов в запрещенную религиозную организацию и собирали деньги для ее деятельности. Отмечается, что их задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Центра противодействия экстремизму УМВД России и СУ СК России по Брянской области.

"Сотрудниками полиции проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 282.2 и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (участие в деятельности запрещенного религиозного объединения и финансирования экстремистской деятельности). По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В апреле 2017 года Верховный суд России по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Затем Министерство юстиции РФ внесло "Свидетелей Иеговы" в перечень запрещенных в России организаций.

Свидетели Иеговы Брянская область

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