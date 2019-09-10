США ввели санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела "Свидетелей Иеговы"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил во вторник, что ввел санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела, связанного со "Свидетелями Иеговы" (запрещенная в РФ организация).

В коммюнике американского внешнеполитического ведомства говорится, что под санкции попали руководитель следственного отдела по Сургуту Владимир Ермолаев и Степан Ткач, которого госдеп называет старшим следователем. Им и их ближайшим родственникам запрещено въезжать в США, отмечается в документе.

"У госдепартамента есть достоверная информация о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или грубому, бесчеловечному или оскорбительному отношению или обращению со "Свидетелями Иеговы" в Сургуте", - сообщает госдеп. По утверждению ведомства, сотрудники отдела СК по Сургуту под руководством Ермолаева и Ткача 15 февраля 2019 года "провоцировали удушье", били током и избили как минимум семерых иеговистов.

В феврале в Сургуте ликвидировали местную ячейку "Свидетелей Иеговы", самых активных его участников задержали и возбудили уголовное дело. Позже местные СМИ со ссылкой на иеговистов сообщили, что задержанных допрашивали с применением электрошокера и других видов насилия.

Однако 27 марта управление СКР по ХМАО сообщило, что травмы, полученные иеговистами в Сургуте, были нанесены им не в день допроса. В СКР заявили, что сотрудники правоохранительных органов перед обысками "применили боевые приемы к нескольким задержанным в рамках своих полномочий, поскольку те активно сопротивлялись". Из-за этого, по данным СКР, они получили незначительные гематомы и ссадины.

Тем не менее, девять человек обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что в ходе следственных действий их пытали и силой выбивали признательные показания.