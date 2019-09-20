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В Саратове шесть участников "Свидетелей Иеговы" получили сроки в колонии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Саратова признал шесть участников организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в России) виновными в создании экстремистского сообщества, сообщили в пресс-службе суда.

Двоих подсудимых приговорили к 3,5 года колонии общего режима, одного - к трем, еще троих - к двум годам.

Подробности дела в пресс-службе суда не раскрыли.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. В декабре 2018 года президент Владимир Путин на встрече с новым составом СПЧ отметил, что не понимает, за что преследуют сторонников этой организации, тем более, что они христиане.

В феврале в Сургуте были задержаны подозреваемые в участии в местной организации "Свидетелей Иеговы", они затем пожаловались на пытки при задержании. Проверка СКР этого не подтвердила. Однако в сентябре Госдепартамент США ввел персональные санкции против двух сургутских следователей, обвинив их в причастности к пыткам.

Саратов Свидетели Иеговы Минюст Ленинский суд СПЧ Владимир Путин СКР

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