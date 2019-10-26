Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Двух последователей якутского шамана Александра Габышева в городе Нерюнгри в Якутии, одного из них допросили сотрудники ФСБ.

Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил, что задержаны были Евгений Ростокин и Борис Литнарович.

"В ФСБ провели допрос. Ростокин сразу же просил вызвать адвоката, однако такую возможность ему не дали, он дал показания", - отметил Прянишников.

Он уточнил, что у задержанного был изъят телефон. По версии следствия, Ростокин причастен к изготовлению и размещению на Ютубе роликов с участием Габышева.

"После допроса сотрудники ФСБ дали ему возможность позвонить мне, он рассказал об этой ситуации, и возвращается в Якутск", - отметил Прянишников.

По словам Ростокина, со вторым задержанным Борисом Литнаровичем не проводили следственных действий.

Шаман на пути в Москву

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. 19 сентября сотрудники правоохранительных органов в масках задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. В Минздраве Якутии 20 сентября сообщили, что Габышев направлен в психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия".

Позднее стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности".

Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 3 октября "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.