Заместитель верховного шамана России не увидел политики в походе якутского шамана "на Москву"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Шаман из Якутии Александр Габышев решил пойти на Москву не из политических соображений, а после озарения и из личных убеждений, считает заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. Он заявил об этом на пресс-конференции в Иркутске.

По его мнению, полицейские "перестраховались", когда задержали Габышева 19 сентября в Бурятии, но они обязаны были это сделать, "это их работа". Сопровождавшие шамана люди продолжают путь в столицу и недавно миновали Иркутск, добавил он.

"Это его миссия, его путь. Как говорил сам Габышев, на него сошло озарение, и он начал поход на Москву. Его задержали, и это тоже новое испытание для него. У Александра, по сути, идет борьба с внутренними демонами, а его поход - это трансформация (личности - ИФ), его становление", - считает Цыбиков.

Шаманы вне политики, заверил он.

"Мы, шаманы, миролюбивы и воспринимаем мир как храм. Для нас важно разобраться внутри себя, понять, осознать и жить дальше", - отметил Цыбиков.

По его словам, иркутские шаманы не поддерживают поход Габышева, но бурятские шаманы, которые пытались его остановить, поступили "чисто не по-шамански", цитирует ИА "IrkutskMedia".

Габышев в марте 2019 года вышел из Якутска пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина" из Кремля и "восстановить народовластие". Он успел пройти около 3 тысячи километров и обзавестись сторонниками. Двух его сторонников задержала полиция, когда шаман проходил Улан-Удэ. Утром 19 сентября шамана задержали на стоянке, на которой он останавливался на ночь, и доставили в Якутск. Очевидцы рассказывали журналистам, что силовиков было много и что задержание было похоже на похищение.

В ГУ МВД Бурятии объяснили, что задержанного разыскивали в Якутии по подозрению в причастности к преступлениям. Минздрав Якутии сообщил, что Габышева направили в якутский республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу.

Адвокат "Правозащиты Открытки" хотел встретиться с шаманом, но в медицинском учреждении его не оказалось. Позднее выяснилось, что Габышева отпустили на побывку к сестре, которая живет в Якутске. Затем он выпустил видеообращение, в котором рассказал, что силовики обращались с ним корректно и он с ними даже подружился. В "Правозащите Открытки" заявили, что шаман сделал эту запись под давлением.

21 сентября стало известно, что на шамана завели уголовное дело о публичных призывах к экстремизму, которые он делал с 6 марта по 22 мая, и суд взял с него подписку о невыезде.