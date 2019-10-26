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Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.

В ведомстве отметили, что среди погибших - 15-летняя девочка. Также известно, что в числе пострадавших есть восьмилетний ребенок.

"Шестеро из числа пострадавших находятся в больнице" - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС "Интерфаксу" рассказали, что все погибшие были пассажирами легкового автомобиля ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении.

Кировская область

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