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В Москве за сезон погибли 45 мотоциклистов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - За сезон 2019 года в Москве было зафиксировано 650 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Погибли 45 человек - это почти в два раза меньше, чем в 2013 году, но на 7% больше, чем в прошлом году

Основные причины гибели мотоциклистов в авариях - превышение скорости и отсутствие экипировки.

Всего же, по данным Центра, число ДТП с участием мотоциклистов сократилось за год на 12%.

В 2019 году в Москве прибавилось восемь тысяч мотоциклистов.

Москва

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