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Число пострадавших в ДТП со скорой в Бурятии увеличилось до восьми человек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей, в том числе скорой помощи в Бурятии, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе республиканского Минздрава.

Как рассказал сотрудник пресс-службы, трое были госпитализированы, двое из них - в реанимации в тяжелом состоянии. Пятеро отпущены домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Как сообщалось, в субботу скорая помощь, ВАЗ-2107 и легковой автомобиль Toyota Corolla столкнулись на трассе "Р-258 Байкал" в Бурятии.

Бурятия скорая помощь

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