Число погибших в столкновении двух микроавтобусов на Алтае выросло до восьми

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД по региону.

"По последним данным, восемь человек погибли, пятеро пострадали. Среди погибших есть несовершеннолетний", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о семи погибших и девяти пострадавших.

В свою очередь в пресс-службе краевого Минздрава агентству сообщили, что, по их информации, госпитализированы восемь человек.

"Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Четверо - в Топчихинской ЦРБ, один - в Калманский ЦРБ, за ним выехала бригада медицины катастроф для транспортировки в Барнаул", - сказал сотрудник Минздрава.

Кроме того, по данным Минздрава, трое человек находятся в Алейской ЦРБ, их состояние уточняется.

Сотрудник Минздрава отметил, что как только состояние госпитализированных в Топчихинскую ЦРБ стабилизируется, их также перевезут в Барнаул. Для транспортировки пострадавших могут задействовать санавиацию.

В субботу утром на 74-м км федеральной автомобильной дороги А-322 микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с минивеном NIissan. На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.