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Самолет "Победы" экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, экстренно приземлился в субботу в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира, сообщил в субботу агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Самолет совершил посадку в аэропорту Волгограда в 13:36 по местному времени (12:36 мск) из-за клинической смерти 62-летнего пассажира, у которого имелось онкологического заболевание. Он летел умирать на родину", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в справочной аэропорта Волгограда, самолет вылетел в пункт назначения в 16:15 по местному времени (15:15 мск).

Волгоград Петербург Владикавказ

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