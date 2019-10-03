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Экспериментальный самолет МС-21 с неполадками благополучно сел в "Жуковском"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Проходящий испытания самолет МС-21 благополучно сел в подмосковном аэропорту "Жуковский", несмотря на технические неисправности со стойкой шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во время испытательного полета у самолета возникли технические неполадки: сработала сигнализация о невыходе стойки шасси. Самолет выработал топливо, сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился в "Жуковском", - сказал источник.

На борту находилось четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее источник сообщил, что новый российский самолет МС-21 готовится к аварийной посадке в "Жуковском", так как во время экспериментального полета у него не вышла стойка шасси. По его словам, экипаж решил выработать топливо и вновь попытаться выпустить шасси.

В случае невыхода стойки шасси, самолет планировалось посадить "на "брюхо" на запененную полосу.

МС-21-300 - базовая версия, проходящего в настоящий момент испытания самолета МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тысяч километров. Начать серийное производство лайнера планируется в 2021 году.

Уже подписаны твердые контракты на поставку 175 таких лайнеров: с "Авиакапитал-Сервисом" (всего 85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота"), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро" (10).

15 августа аварийную посадку выключенными двигателями и невыпущенным шасси совершил в кукурузном поле близ "Жуковского" пассажирский самолет А-321, вылетевший из этого аэропорта в Симферополь. Сразу после взлета в оба двигателя воздушного судна попали птицы, что и привело к необходимости экстренно сажать самолет. На борту лайнера находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили.

Жуковский МС-21

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