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Самолет экстренно сел в Волгограде из-за смерти ребенка на борту

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Москвы в Грозный, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти ребенка на борту, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Самолет совершил посадку в аэропорту Волгограда 3 октября около 22:00 по местному времени (21:00 мск) по причине того, что во время полета скончалась двухмесячная пассажирка", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ребенка доставили в больницу, но реанимационные мероприятия положительного результата не дали.

Представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник подтвердила агентству факт смерти ребенка. Она сообщила, что, по предварительным данным, у ребенка имелось серьезное врожденное заболевание, которое могло стать причиной его смерти.

Рудник добавила, что тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование, по по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва Грозный Волгоград

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