Бутина заявила, что ФБР и судья извинились перед ней за отсутствие состава преступления

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Осужденная в США россиянка Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинялись перед ней после судебного заседания из-за отсутствия состава преступления в ее деятельности.

"Меня даже в шпионаже не обвиняли никогда. Это все медийный образ. (...) Они (ФБР - ИФ) даже потом передо мной извинялись. И потом прокуратура извинилась и даже судья сказала на процессе, что ей хватило 5 минут, чтобы разобраться, что никакого состава нет", - сказала Бутина в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия -1" (ВГТРК).

Бутина отметила, что в Америке, по ее мнению, отсутствует система правосудия.

"Был бы человек, статья найдётся", - сказала она.

Она также добавила, что чувствует себя обязанной рассказать, что там происходит.

Как сообщалось, 26 октября Бутина, депортированная из США, прилетела на рейсовом самолете Аэрофлота из Майами в московский аэропорт "Шереметьево". Бутину в аэропорту встречала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позднее, министерство распространило в соцсетях сообщение в связи с возвращением Бутиной на родину, отметив, что ведомство с момента ее задержания как в контактах с представителями США, так и на ключевых международных площадках настойчиво указывали на то, что выдвинутые против россиянки обвинения носят абсолютно надуманный, сфабрикованный характер.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне, до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.