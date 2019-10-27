Отец Бутиной рассказал об усталости дочери от постоянного внимания
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, в ближайшие дни вернется на свою малую родину - в Барнаул (Алтайский край), сообщил "Интерфаксу" отец девушки Валерий Бутин в воскресенье.
"Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента возвращения Маши в Москву, мы все еще не можем прийти в себя из-за постоянного внимания к этой теме и необходимости рассказывать об этом этапе ее жизни. Ее состояние здоровья нормальное, она поразительно хорошо держится. В ближайшие дни мы с ней вернемся в Барнаул, домой", - сказал Бутин.
По его словам, в настоящее время он находится с дочерью в Москве, где они проводят много встреч, в том числе с журналистами.
"Завтра (в понедельник - ИФ) Маше предстоит новое большое интервью. Мы, конечно, очень устали от этого внимания. По-человечески хочется остаться наедине, но понимаем, что необходимо рассказать об этом тяжелом этапе жизни Маши. Вернемся домой, пройдет время и начнется новая жизнь", - подчеркнул отец Бутиной.
По его словам, вместе с Марией он рассчитывает прибыть в Барнаул не ранее вторника - 29 октября.
Как сообщалось, накануне Бутина была депортирована и прибыла на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".
После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.
Дело Марии Бутиной
Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".
По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.
26 апреля 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда.
25 октября Бутину освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась в ожидании депортации.