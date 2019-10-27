Отец Бутиной рассказал об усталости дочери от постоянного внимания

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, в ближайшие дни вернется на свою малую родину - в Барнаул (Алтайский край), сообщил "Интерфаксу" отец девушки Валерий Бутин в воскресенье.

"Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента возвращения Маши в Москву, мы все еще не можем прийти в себя из-за постоянного внимания к этой теме и необходимости рассказывать об этом этапе ее жизни. Ее состояние здоровья нормальное, она поразительно хорошо держится. В ближайшие дни мы с ней вернемся в Барнаул, домой", - сказал Бутин.

По его словам, в настоящее время он находится с дочерью в Москве, где они проводят много встреч, в том числе с журналистами.

"Завтра (в понедельник - ИФ) Маше предстоит новое большое интервью. Мы, конечно, очень устали от этого внимания. По-человечески хочется остаться наедине, но понимаем, что необходимо рассказать об этом тяжелом этапе жизни Маши. Вернемся домой, пройдет время и начнется новая жизнь", - подчеркнул отец Бутиной.

По его словам, вместе с Марией он рассчитывает прибыть в Барнаул не ранее вторника - 29 октября.

Как сообщалось, накануне Бутина была депортирована и прибыла на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".

После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.