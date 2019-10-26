Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

Мария Бутина в аэропорту "Шереметьево" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Посольство США в РФ выступило в защиту судебной системы своей страны в связи с делом Марии Бутиной.

"Бутина совершила преступление. Она была арестована, ознакомлена с доказательствами, признала вину, и была приговорена к отбытию наказания. Ее заявление о совершенных правонарушениях и соглашения о признании вины обнародованы. Так работает справедливая и открытая судебная система", - гласит запись в твиттере диппредставительства.

Позднее в твиттере посольства США появилась еще одна запись о том, что Бутина была приговорена к 18 месяцам тюрьмы после того, "как она признала свою вину по федеральному обвинению в сговоре с целью действовать в качестве агента иностранного правительства".

МИД России не согласился с мнением посольства США в Москве о том, что американская судебная система правильно поступила с россиянкой.

Усилия всей американской "правоохранительной" системы, всей государственной машины были брошены на то, чтобы сломать волю Марии Бутиной и вынудить ее хотя бы частично признаться в том, чего она не совершала. И после этого вы смеете говорить о "справедливости" и "правосудии"? — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 26, 2019

"В подобной "справедливой" системе, чем ты честнее, тем неправомернее наказание. Тебе на выбор предлагают: 15 лет, если ты невиновен, и открыто это говоришь, или 1,5 года - если сознаешься в том, что не совершал. Fair play?" - следует из другого твита МИД РФ.

25 октября Бутину освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы. Днем 26 октября она прилетела из Майами в московский аэропорт "Шереметьево", там ее встречали десятки журналистов.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой. Она была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения, ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда.