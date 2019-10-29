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Бутина прилетела из Москвы в родной Барнаул

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В аэропорту Барнаула (Алтайский край) приземлился самолет, на борту которого на свою малую родину вернулась россиянка Мария Бутина, депортированная в минувшую субботу из США, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из аэропорта.

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, приземлился в Барнауле в 5:11 местного времени во вторник (1:11 мск). Этим рейсом Бутина вместе со своим отцом вернулась на свою малую родину, в Барнаул, после нескольких дней пребывания в Москве, куда была депортирована 26 октября.

Бутину в аэропорту встречали ее мама и близкие друзья. Мария поблагодарила журналистов за встречу и отправилась отдыхать после перелёта вместе со своей семьей.

"Всем спасибо, большое спасибо за встречу, я очень рада", - сказала Бутина.

Как сообщалось, 26 октября Бутина, депортированная из США, прилетела на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".

Дело Марии Бутиной

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне, до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Мария Бутина Москва Барнаул Россия

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