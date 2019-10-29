Бутина прилетела из Москвы в родной Барнаул

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В аэропорту Барнаула (Алтайский край) приземлился самолет, на борту которого на свою малую родину вернулась россиянка Мария Бутина, депортированная в минувшую субботу из США, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из аэропорта.

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, приземлился в Барнауле в 5:11 местного времени во вторник (1:11 мск). Этим рейсом Бутина вместе со своим отцом вернулась на свою малую родину, в Барнаул, после нескольких дней пребывания в Москве, куда была депортирована 26 октября.

Бутину в аэропорту встречали ее мама и близкие друзья. Мария поблагодарила журналистов за встречу и отправилась отдыхать после перелёта вместе со своей семьей.

"Всем спасибо, большое спасибо за встречу, я очень рада", - сказала Бутина.

Как сообщалось, 26 октября Бутина, депортированная из США, прилетела на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".