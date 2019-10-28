Мэра района в Иркутской области, где экс-глава уволился из-за скандала во время наводнения, выберут в декабре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дума Нижнеудинского района Иркутской области в понедельник назначила на конец декабря досрочные выборы нового мэра, так как предыдущий глава района Сергей Худоногов уволился после скандала с использованием им спецтехники для очистки своей усадьбы после летнего наводнения.

"Выборы назначены на 22 декабря текущего года", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Ранее управление СКР по региону после появления в сети видеоролика возбудило уголовное дело в отношении Худоногова, который, как предполагается, в личных целях использовал муниципальную спецтехнику при ликвидации последствий июньского наводнения.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, после появления этой информации в СМИ потребовал отстранить мэра и начать проверку его действий.

Президиум политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" исключил Худоногова из партии, в июле он ушел в отставку.

Худоногов 25 лет занимал пост мэра Нижнеудинского района, на который избирался шесть раз с 1994 по 2015 год.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований, были затоплены .109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых жили 38 тысяч человек. Больше других пострадали города Тулун и Нижнеудинск.