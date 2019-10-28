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Мэра района в Иркутской области, где экс-глава уволился из-за скандала во время наводнения, выберут в декабре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дума Нижнеудинского района Иркутской области в понедельник назначила на конец декабря досрочные выборы нового мэра, так как предыдущий глава района Сергей Худоногов уволился после скандала с использованием им спецтехники для очистки своей усадьбы после летнего наводнения.

"Выборы назначены на 22 декабря текущего года", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Стихийные бедствия

Ранее управление СКР по региону после появления в сети видеоролика возбудило уголовное дело в отношении Худоногова, который, как предполагается, в личных целях использовал муниципальную спецтехнику при ликвидации последствий июньского наводнения.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, после появления этой информации в СМИ потребовал отстранить мэра и начать проверку его действий.

Президиум политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" исключил Худоногова из партии, в июле он ушел в отставку.

Худоногов 25 лет занимал пост мэра Нижнеудинского района, на который избирался шесть раз с 1994 по 2015 год.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований, были затоплены .109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых жили 38 тысяч человек. Больше других пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Сергей Худоногов

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