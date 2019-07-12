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На иркутского чиновника, чей участок во время наводнения убирали коммунальщики, завели дело

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На мэра Нижнеудинского района Иркутской области, который использовал муниципальную спецтехнику для расчистки своего участка после наводнения, завели уголовное дело, сообщил в пятницу СК.

Сергея Худоногова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Дело завели после того, как в соцсетях появилось видео, снятое соседями чиновника. На нем видно, как с участка, который, как считается, принадлежит мэру, выезжают груженые КАМАЗы.

Следствие пришло к выводу, что Худоногов, используя свое положение, вызвал к себе на участок коммунальщиков, хотя для этого не было никакой служебной необходимости. При этом его действия "объективно противоречили общим задачам по ликвидации последствий ЧС".

Сам чиновник все обвинения отрицает.

После публикации ролика вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, потребовал отстранить Худоногова от должности. Позже чиновника исключили из "Единой России".

Худоногов был мэром Нижнеудинского района 25 лет подряд.

Нижнеудинск и Тулун больше всего пострадали от наводнения, ставшего рекордным для Иркутской области. От паводка погибли 25 человек, в том числе пять - в Нижнеудинском районе. Еще девять пропали без вести.

12 июля в Иркутской области объявлено днем траура.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркусткая область Нижнеудинск

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