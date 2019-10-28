Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы назначил приговор бывшим врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову по делу о растрате денежных средств в размере 40 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Как сообщалось ранее, фигуранты обвиняются в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ) денежных средств в сумме более 40 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на реконструкцию здания, в котором должно было разместиться спецучреждение для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

Согласно позиции защиты, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства вины.

5 февраля 2018 года следствие по уголовному делу о хищении бюджетных средств в Дагестане задержало ряд высокопоставленных чиновников, в том числе главу правительства республики Гамидова. 6 февраля Гамидова отправили под арест.

В ходе обысков у него были изъяты: золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

18 сентября 2019 года Басманный суд Москвы заключил под стражу адвоката Дагира Хасавова, представляющего интересы Юсуфова. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию по данному уголовному делу. Он был задержан в начале очередного заседания в Лефортовском суде. Позднее по делу адвоката был также арестован бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и помещен под домашний арест главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов - сын Рауюдина Юсуфова.