РФ и Украина согласились с недопустимостью отсутствия соглашения по транзиту газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Как РФ, так и Украина согласны, что отсутствие соглашения по проблеме транзита газа и перебои поставок - недопустимый вариант, заявил в понедельник заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Все согласны, что перебои в поставках газа - не вариант. Все хотят избежать такого сценария", - сказал он журналистам в Брюсселе по итогам трехсторонней встрече по газу.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Россия готова обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год.

"Хотя, если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы и по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа на Украину", - сказал он.

"Мы подтвердили еще раз, что необходимо в пакете решать, в общих договоренностях одновременно. В том числе и вопросы, касающиеся урегулирования судебных споров, которые на сегодняшний день являются важной составляющей взаимоотношений между "Газпром" и украинскими партнерами. Это важный момент, чтобы с 2020 года реализация взаимоотношений была без тех споров, которые сегодня находятся в суде", - добавил министр.

Новак подчеркнул, что остается необходимость обсудить еще ряд вопросов: в том числе по методике тарифообразования, которая была только в прошлую пятницу опубликована на сайте в Украине.