Медведев пожалел украинцев, получающих российский газ с наценкой в 25%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Украина имеет право покупать российский газ по реверсу из Европы с наценкой в 25%, а не напрямую, но от этого страдают обычные потребители, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же, высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право", - отметил российский премьер.

При этом Медведев заметил, что газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти. Он напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с Миллером перед выборами на Украине, в том числе во время приезда украинских коллег. "Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии. Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем - увидим. Еще некоторое время есть", - сказал глава правительства. Он поручил Миллеру докладывать о поступающей новой информации.

Ранее в пятницу на встрече с Медведевым глава "Газпрома" говорил, что продление действующего контракта на транзит с Украиной с актуализацией рыночных условий является, по его мнению, единственным путем, поскольку до имплементации Украиной европейского газового законодательства еще достаточно далеко.

Украина с 2015 года покупает российский газ не напрямую, а реверсом из Европы. В июне 2019 года Миллер говорил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках в Украину по сниженной на 25% цене, что дешевле, чем по реверсу.