Миллер счел продление действующего газового контракта с Украиной единственным путем

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает продление действующего контракта на транзит с Украиной с актуализацией рыночных условий единственным путем, поскольку до имплементации Украиной европейского газового законодательства еще достаточно далеко.

Такую позицию Миллер высказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Глава "Газпрома" отметил, что важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной. "Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года. Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы", - напомнил Миллер.

Медведев поинтересовался дали ли какой-то ответ украинские коллеги по поводу ситуации с газовым контрактом. "Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, - они им известны. Шарик находится на украинской стороне", - заключил Миллер.

В сентябре на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе Россия услышала от украинской стороны заинтересованность в продолжении транзита газа с 1 января 2020 года и готова продолжить работать по старому контракту, говорил тогда министр энергетики Александр Новак.

Проблема газового контракта

По его словам, Украина на переговорах представила нормативную базу работы своей газотранспортной системы, соответствующую европейскому законодательству. В Москве решили, что если Киев успеет имплементировать европейскую систему с 1 января 2020 года, когда истечет срок действия предыдущего соглашения о транзите, российская сторона будет работать по новым правилам. Если Украина не сможет в срок перейти на новую систему, Москва предложит продлить срок действия старого соглашения. Россия готова использовать украинскую ГТС для поставок европейским потребителям необходимых им объемов газа, заверил Новак.

31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. 19 сентября стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии дорожную карту по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Россия в сентябре на трехсторонних переговорах также заявила о необходимости заключения мирового соглашения по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд. Об урегулировании судебных претензий по решению украинского суда российская сторона не заявляла в рамках сентябрьской встречи.

Украина признает риск неподписания договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель. На этот случай Украина активно закачивает газ в свои подземные хранилища.

Следующая трехсторонняя встреча Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября.