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Суд в Красноярске арестовал подозреваемых в избиении приятеля до смерти

Суд в Красноярске арестовал подозреваемых в избиении приятеля до смерти
Андрей Шилов во время избрания меры пресечения в суде Центрального района Красноярска
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Центральный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова, которого подозревают в избиении до смерти биатлониста Дмитрия Сисигина в ночь на 15 сентября. Судья Иван Нарожный отметил, что Шилов вину не признал.

По словам судьи, подозреваемый не работает, имеет двух детей, не судим, но употреблял наркотические средства, в том числе, и в день задержания. Ранее сообщалось, что Шилов - сын депутата сельсовета в Емельяновском районе и бывшей судьи.

Меру пресечения ему выбирали в закрытом режиме. Следователь и адвокат Шилова попросили закрыть заседание, и журналистов удалили из зала. В перерыве Шилов общаться со СМИ отказался.

В суд также был доставлен второй подозреваемый Сергей Шмелев, сообщает интернет-издание "ТВК Красноярск". Шмелев сказал журналистам, что раскаивается и что в день избиения был пьян. Его арестовали чуть позже.

"Я не знаю, зачем он снимал это видео, для своих, может быть, каких-то личных нужд. У него много было таких видео - меня как-то снимал после драки, у меня лицо было разбито. Потом показывал. Смотри, говорит, какой ты пьяный. Может быть, для профилактики или еще для чего", - сказал Шмелев журналистам.

В октябре в соцсетях стала расходиться видеозапись, на которой двое молодых людей, испачканных кровью, указывают на мужчину без сознания. Пользователи соцсетей узнали их и возмутились, когда стало известно, что пострадавший умер, а подозреваемых задержали, но оставили на свободе под подпиской о невыезде.

15 октября у здания краевой прокуратуры в Красноярске начался народный сход, участники которого выражали недовольство мягкой мерой пресечения. К собравшимся выходил и.о. руководителя управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин и сказал, что в суд направлено ходатайство об аресте задержанных.

По данным СКР, в ночь на 15 сентября подозреваемые поругались с Сисигиным по телефону, поехали к нему домой и избили. Он умер в больнице. В полиции 15 сентября возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. 6 октября дело переквалифицировали по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

10 октября делом занялись следователи СКР. Подозреваемых задержали 15 октября. В СК и МВД начали проверку, почему они месяц оставались на свободе. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат своего ведомства и взял расследование на особый контроль.

В СК установили, что один из задержанных был судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Красноярск Андрей Шилов Дмитрий Сисигин СКР Центральный суд МВД Сергей Шмелев

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