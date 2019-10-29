Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сразу после разрушения дамб в Красноярском крае специалисты Росгидромета зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди более чем в 200 раз, в воде также было много свинца и цинка.

"По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00 часов (05:00 по московскому времени - ИФ), было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК)", - говорится в сообщении Росгидромета, размещенном на официальном сайте ведомства во вторник.

Отбор проб был произведен специалистами в реке Сисим, которая входит в бассейн Енисея, у деревни Березовая Балахтинского района Красноярского края

Загрязнение воды медью и цинком фиксировалось и несколько часов спустя. В 22:00 по местному времени (18:00 по Москве) 20 октября показатель по ионам меди составлял 109 ПДК, ионам цинка - 16 ПДК; 21 октября специалисты также фиксировали экстремальное загрязнение медью (172 ПДК), а также высокое загрязнение цинком (19 ПДК) и свинцом (4 ПДК).

В сообщении также отмечается, что специалисты брали пробы воды 20 октября также в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим. Там случаев экстремального и высокого загрязнения не обнаружено.

Информация о возможном загрязнении воды была озвучена судьей в Красноярске 21 октября во время рассмотрения вопроса об аресте одного из подозреваемых по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. К делу было приобщено пояснение представителя земельного надзора, согласно которому в ходе обследования технологических отстойников были обнаружены повреждения бортов этих сооружений, что, по мнению автора озвученного заключения, "может привести к загрязнению окружающей среды".

Позже о существенном превышении ПДК по меди (в 21 раз), цинку (7,4 раза) и взвешенным веществам (более чем в 200 раз) непосредственно в реке Сейбе (500 м ниже места прорыва дамбы), сообщал Росприроднадзор.

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба (приток реки Сисим, бассейн Енисея) произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели), начальник и мастер горного участка этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".