Спасатели сообщили о 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - По последним данным, число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до пятнадцати, сообщили "Интерфаксу" в субботу в МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в субботу около 02:00 по Москве в районе поселка Щетинкино Курагинского района края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Власти Красноярского края из-за ЧП организовали эвакуацию жителей Щетинкино.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Между тем, в Енисейском управлении Ростехнадзора сообщили "Интерфаксу", что прорванная дамба на артели по добыче золота не была зарегистрирована.

Золотодобывающая артель "Сисим" возле села Щетинкино в Красноярском крае принадлежит холдингу "Сибзолото", следует из данных на официальном сайте компании.