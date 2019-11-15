В Красноярском крае возбудили дело о загрязнения реки после аварии на дамбах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае в районе разрушения каскада дамб на золотодобывающем участке, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что вред реке Сисим составил свыше 2 млн рублей.

Загрязненные воды поступили в реку в результате разрушения насыпи технологического отстойника.

19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба был разрушен каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. По информации Минздрава края, 28 человек обратились за помощью медиков.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели), и еще двое сотрудников артели, в офисе компании прошли обыски.

По данным следствия и Ростехнадзора, дамбы были возведены незаконно.

Росгидромет сообщал об экстремально высоком загрязнении реки ионами меди и свинца и высоком загрязнении ионами цинка.