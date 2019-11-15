Поиск

В Красноярском крае возбудили дело о загрязнения реки после аварии на дамбах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае в районе разрушения каскада дамб на золотодобывающем участке, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что вред реке Сисим составил свыше 2 млн рублей.

Загрязненные воды поступили в реку в результате разрушения насыпи технологического отстойника.

В РоссииРосгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под КрасноярскомЧитать подробнее

19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба был разрушен каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. По информации Минздрава края, 28 человек обратились за помощью медиков.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели), и еще двое сотрудников артели, в офисе компании прошли обыски.

По данным следствия и Ростехнадзора, дамбы были возведены незаконно.

Росгидромет сообщал об экстремально высоком загрязнении реки ионами меди и свинца и высоком загрязнении ионами цинка.

Красноярский край Сисим

Новости по теме

Новости

Росстат заверил, что россиян не будут штрафовать за отказ от переписи в 2020 году

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

"Союзмолоко" назвало поспешным введение маркировки товаров с июня 2020 года

Бизнесмены попросили ввести в России невозвратные тарифы для отелей

Бизнесмены попросили ввести в России невозвратные тарифы для отелей

"Коммерсантъ" сообщил о возможном переходе ритейлера "Юлмарт" к кредиторам

Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой

Два фигуранта "дела ФИАН" уехали из России в Израиль

Два фигуранта "дела ФИАН" уехали из России в Израиль

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Водительские права Брежнева ушли на торгах за 1,5 млн рублей

Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');