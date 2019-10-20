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В Красноярском крае установили, что на артели произошло разрушение пяти дамб

В Красноярском крае установили, что на артели произошло разрушение пяти дамб
На месте прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино
Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Разрушенные дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае были возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

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Накануне в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек. В настоящее время пропавшими без вести числятся пять человек.

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото", которому принадлежит артель. В рамках дела были задержаны директор золотодобывающего ООО "Сисим" (принадлежит холдингу "Сибзолото" ), начальник и мастер горного участка этой же организации.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

Хроника 19 – 20 октября 2019 года
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Щетинкино СКР Сибзолото Сисим

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