В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Данным Минэкономразвития о том что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данные других ведомств, которые есть в распоряжении у Кремля. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Корпорация малого и среднего бизнеса и Федеральная налоговая служба предоставили другую информацию, которая свидетельствует, что ситуация в малом и среднем бизнесе ситуация не так плоха.

"Естественно, не без проблем, но, тем не менее, там все-таки констатируется рост", - продолжил Песков.

Он также обратил внимание на нюансы, которые нужно учитывать при подсчете малых и средних предприятий.

"Существует целый ряд налогоплательщиков, то есть юридических лиц, которые до этого платили налоги по упрощенке, но, перейдя потолок оборота, которые предусмотрен для упрощенки, перестают быть малым бизнесом и переходят, например, в категорию среднего. То есть здесь разнонаправленные процессы", - привел пример пресс-секретарь президента.

"Известия" сообщили о закрытии сотен тысяч малых и средних предприятий с августа 2018 по август 2019 года, ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития.