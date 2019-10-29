Суд ограничил срок ознакомления защиты студента ВШЭ Жукова с материалами дела

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о сокращении сроков ознакомления с материалами уголовного дела в отношении фигуранта "дела 27 июля" студента ВШЭ Егора Жукова его адвокатам, сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев.

Суд постановил ограничить срок ознакомления защиты с материалами дела до 30 октября.

Как сообщалось, 16 октября Мосгорсуд оставил в силе решение районного суда о продлении домашнего ареста Жукова до 27 декабря.

Студент Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках было прекращено за непричастностью к преступлению.

Басманный суд по ходатайству следствия 3 сентября перевел Жукова под домашний арест. Студент вину не признает.

В центре Москвы 27 июля проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.