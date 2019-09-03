Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Из чувства политической ненависти к существующему в стране коституционному строю и власти он призывал к экстремизму неограниченный круг лиц

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев. Его процитировал глава "Агоры" Павел Чиков. По его сведениям, с Жуковым проводят следственные действия.

"Не позднее 11 октября 2017 года, находясь в Москве, точное место и время следствием не установлено, Егор Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним, осознавая общественную опасность и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде разрушения общественных отношений, складывающихся по поводу охраны конституционного строя, политической системы и безопасности, прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающих недопущение экстремизма, решил привлечь неограниченный круг лиц с своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, - процитировал Чиков. - Для этого Егор Жуков подготовил и при помощи своего персонального компьютера разместил в сети Интернет на странице своего канала "Блог Жукова" сайта YouTube, доступного для общего просмотра, видеозаписи "Митинг 7 октября или как сливают протест", "Мирная революция возможна (доказательства)", "Митинги. Что дальше", "Бойкот выборов — это лишь начало"".

В записях следствие нашло призывы к неограниченному кругу лиц, которых подстрекали к экстремизму, свержению конституционного строя, воспрепятствованию работе госорганов и избирательных комиссий, говорится в постановлении следствия, копию которого опубликовал глава "Агоры".

Четверокурсник ВШЭ Жуков ведет политический видеоблог. Он выдвигался на выборы в Мосгордуму, но не смог собрать подписи избирателей в поддержку выдвижения.

Его задержали 2 августа по "делу 27 июля" о массовых беспорядках в Москве и арестовали. Сначала его обвиняли в том, что он показывал толпе протестующих, куда идти в день несогласованной акции в центре Москвы. Поводом для претензий к нему стала видеозапись. Адвокат Илья Новиков заявил, что на записи был другой человек.

Суд арестовал Жукова, несмотря за готовность около 600 человек дать за него личное поручительство. За него заступались преподаватели ВШЭ, ученые, общественные деятели.

3 сентября стало известно, что СКР решил попросить суд перевести его под домашний арест, так как в ходе следствия была уточнена его роль в деле.

Новиков 23 августа сообщал, что в ВШЭ изъяли личное дело и курсовые работы Жукова, и предположил, что в этих материалах следствие будет искать "доказательства идеологической диверсии". 30 августа он говорил "Медиазоне", что девять видео из блога его подзащитного направили на экспертизу. На блог Жукова подписаны почти 140 тысяч человек, самое популярное видео собрало 744 тысячи просмотров.