Мария Бутина рассказала о планах на будущее

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Осужденная в США и вернувшаяся на родину россиянка Мария Бутина заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью, в частности, отстаивать законные интересы заключенных, в том числе иностранцев.

"На будущее я могу сказать, что вряд ли я просто буду заниматься тихой деятельностью. Правозащитная деятельность останется основным моим приоритетом. Это не та известность, которую бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось. Я считаю, что это явный знак того, что мне нужно бороться за права тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, к которым относятся не так, как положено", - сообщила Бутина в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

При этом она уточнила, что планирует защищать не только соотечественников.

"Прежде всего, я, конечно, говорю о российских гражданах за рубежом, но в том числе и об американках, девочках, которые просили меня рассказать всему миру о том, что происходит в американских тюрьмах. А если выразить это одним словом - это просто кошмар", - сказала освобожденная из заключения в США россиянка.

Также она посоветовала российским гражданам, которые до сих пор находятся в американском заключении, не сдаваться.

"Не сдаваться и помнить: за пределами камеры, за пределами этого железного ужасного забора есть жизнь. Выдержать это испытание во имя своей семьи, которая ждет их возвращения вне зависимости от того, что с ними происходит. Я знаю, как это тяжело, на своем опыте, но их любят и ждут, и они обязательно вернутся. Надо просто держаться за эту веру, и это обязательно произойдет", - подчеркнула Бутина.

По ее мнению, истинной причиной ее ареста стало то, что она женщина, которая отказалась отречься от гражданства РФ.

"Меня очень возмущает, что в стране, которая позиционирует себя крепостью в борьбе за права человека, меня судили абсолютно по сексистскому признаку. За то, что я женщина, прежде всего, за то, что я русская, и за то, что я не отреклась от собственного гражданства и всегда говорила им: я уважаю Америку, но люблю Россию. Вот за это я заплатила", - заявила Бутина.

"И вообще всем россиянам я бы порекомендовала быть осторожными в путешествиях на Запад. То, что со мной произошло, было непредсказуемо, это из ряда вон выходящее. Русофобия там процветает в полный рост. Будьте аккуратны", - отметила она.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Бутину депортировали из США сразу после того, как она отбыла тюремный срок. На родину россиянка вернулась 26 октября. После депортации она не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.