Фигурантам дела об убийстве спецназовца ГРУ продлили арест на 3 месяца

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей до 2 февраля 2020 года четверым фигурантам дела о потасовке в подмосковном Красногорске, в которой погиб бывший военнослужащий Никита Белянкин, сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В ночь на 1 июня 2019 года прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны 24-летний Белянкин попытался остановить массовую драку возле кафе в Красногорске и пытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки ранили ножом. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, но сам получил ножевое ранение, от которого скончался.

В РФ были задержаны нескольких участников драки, в том числе и предполагаемый непосредственный убийца Сергей Ходжаян, который, по версии следствия, нанес бывшему спецназовцу смертельный удар ножом. Ходжаяну предъявили обвинение в убийстве и арестовали.

Еще восьмерым арестованным по этому делу, включая Нарека Степаняна и Сурена Маркосяна, вменяется хулиганство.

В июле еще одного фигуранта дела Белянкина арестовали в Армении.