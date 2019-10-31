Поиск

Подозреваемый фигурант дела о драке на рынке в Новосибирске задержан в Иркутске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Иркутске задержали подозреваемого по делу о массовой драке на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщило областное управление МВД. По версии следствия, он был одним из тех, кто вымогал у торговцев деньги.

Задержанный - 36-летний уроженец Средней Азии. В полиции считают, что он пытался скрыться от следствия и из Иркутска собирался перебраться в Читу. Его задержали 26 октября сотрудники иркутской и новосибирской полиции. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве и вымогательстве. Он арестован.

Драка со стрельбой на Хилокском рынке произошла 7 октября. По версии следствия, в конфликте участвовали торговцы и люди, которые вымогали у них деньги. Предполагаемого организатора группы вымогателей - 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска - и его сообщника задержали.

Всего были задержаны около пяти десятков человек. В полиции заявили, что 11 задержанных оказались иностранцами и будут выдворены. 10 предполагаемых участников преступной группы оказались уроженцами Ошской области Киргизии. В Киргизии на них возбудили 12 уголовных дел.

Новосибирск Иркутск Хилокский рынок Киргизия

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 31 октября

Что произошло за день: среда, 30 октября

В структурах Пригожина открестились от удаленных из Facebook российских аккаунтов

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Россиян предупредили о телефонных мошенниках, выдающих себя за следователей

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

Университет "Синергия" опроверг сбор отпечатков пальцев у российских школьников

В Петербурге арестовали пару, выславшую в бытовой технике 15 кг мефедрона

Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Ректор ВШЭ предостерег сотрудников от спорных речей после поста о "клоачном русском"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');