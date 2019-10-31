Подозреваемый фигурант дела о драке на рынке в Новосибирске задержан в Иркутске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Иркутске задержали подозреваемого по делу о массовой драке на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщило областное управление МВД. По версии следствия, он был одним из тех, кто вымогал у торговцев деньги.

Задержанный - 36-летний уроженец Средней Азии. В полиции считают, что он пытался скрыться от следствия и из Иркутска собирался перебраться в Читу. Его задержали 26 октября сотрудники иркутской и новосибирской полиции. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве и вымогательстве. Он арестован.

Драка со стрельбой на Хилокском рынке произошла 7 октября. По версии следствия, в конфликте участвовали торговцы и люди, которые вымогали у них деньги. Предполагаемого организатора группы вымогателей - 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска - и его сообщника задержали.

Всего были задержаны около пяти десятков человек. В полиции заявили, что 11 задержанных оказались иностранцами и будут выдворены. 10 предполагаемых участников преступной группы оказались уроженцами Ошской области Киргизии. В Киргизии на них возбудили 12 уголовных дел.